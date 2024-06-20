Валютные качели. ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 2 рубля

Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на завтра более чем на 2 рубля. Изменения отразились на сайте регулятора 20 июня. Днем ранее он снижал значения сразу на 4 рубля.
Установленный на пятницу, 21 июня, курс доллара увеличился на 2,8 рубля, до 85,4 рубля. Курс евро составил 91,5 рубля, что на 2,4 рубля больше показателя на четверг.
Официальный курс юаня увеличился примерно на 35 копеек, с 11,1652 до 11,5185 рубля. На Московской бирже курс китайской национальной валюты за день вырос на 5,72%, до 11,83 рубля.
После того как 12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, площадка вынуждена была прекратить валютные торги долларом и евро. Теперь ЦБ использует для расчета официальных курсов этих валют отчетность банков и данные платформ внебиржевых торгов. 19 июня регулятор понизил курсы американской и европейской валюты более чем на 4 рубля. Опрошенные «Фонтанкой» эксперты предупреждали, что в первое время после санкций на валютном рынке может присутствовать волатильность, затем рубль может дополнительно укрепиться.