Валютные качели. ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 2 рубля

Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на завтра более чем на 2 рубля. Изменения отразились на сайте регулятора 20 июня. Днем ранее он снижал значения сразу на 4 рубля.



Установленный на пятницу, 21 июня, курс доллара увеличился на 2,8 рубля, до 85,4 рубля. Курс евро составил 91,5 рубля, что на 2,4 рубля больше показателя на четверг.

Официальный курс юаня увеличился примерно на 35 копеек, с 11,1652 до 11,5185 рубля. На Московской бирже курс китайской национальной валюты за день вырос на 5,72%, до 11,83 рубля.