    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    756мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd87.04eur93.3

    ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро сразу на 4 рубля

    2472
    19 комментариев

    Банк России понизил официальный курс доллара и евро на 20 июня более чем на 4 рубля. Информация об этом 19 июня появилась на сайте регулятора.

    Курс доллара на завтра снизился на 7,3%, с 89,09 до 82,6 рубля. Курс евро — на 6,7%, с 93,3 до 87,04 рубля. Это самый резкий скачок с того момента, как ЦБ изменил методику расчета официальных курсов американской и европейской валюты в связи с санкциями.

    12 апреля США ввели санкции в отношении Московской биржи, после чего она вынуждена была прекратить валютные торги долларом США и евро. Теперь ЦБ использует для расчета официального курса этих валют отчетность банков и данные платформ внебиржевых торгов. После временного ажиотажа, на фоне которого люди стали обращаться в обменники, курс стабилизировался.

    В результате рубль демонстрирует укрепление и по отношению к китайскому юаню, торги которым на Мосбирже продолжаются как прежде. К вечеру 19 июня курс валюты упал на 2,5%, до 11,16 рубля. Официальный курс ЦБ на завтра снизился на пару копеек, до 11,72 рубля.

    На фоне падения юаня к рублю ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния, считают эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close