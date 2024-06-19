ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро сразу на 4 рубля

Банк России понизил официальный курс доллара и евро на 20 июня более чем на 4 рубля. Информация об этом 19 июня появилась на сайте регулятора.



Курс доллара на завтра снизился на 7,3%, с 89,09 до 82,6 рубля. Курс евро — на 6,7%, с 93,3 до 87,04 рубля. Это самый резкий скачок с того момента, как ЦБ изменил методику расчета официальных курсов американской и европейской валюты в связи с санкциями.

12 апреля США ввели санкции в отношении Московской биржи, после чего она вынуждена была прекратить валютные торги долларом США и евро. Теперь ЦБ использует для расчета официального курса этих валют отчетность банков и данные платформ внебиржевых торгов. После временного ажиотажа, на фоне которого люди стали обращаться в обменники, курс стабилизировался.