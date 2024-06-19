ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро сразу на 4 рубля

Банк России понизил официальный курс доллара и евро на 20 июня более чем на 4 рубля. Информация об этом 19 июня появилась на сайте регулятора.
Курс доллара на завтра снизился на 7,3%, с 89,09 до 82,6 рубля. Курс евро — на 6,7%, с 93,3 до 87,04 рубля. Это самый резкий скачок с того момента, как ЦБ изменил методику расчета официальных курсов американской и европейской валюты в связи с санкциями.
12 апреля США ввели санкции в отношении Московской биржи, после чего она вынуждена была прекратить валютные торги долларом США и евро. Теперь ЦБ использует для расчета официального курса этих валют отчетность банков и данные платформ внебиржевых торгов. После временного ажиотажа, на фоне которого люди стали обращаться в обменники, курс стабилизировался.
В результате рубль демонстрирует укрепление и по отношению к китайскому юаню, торги которым на Мосбирже продолжаются как прежде. К вечеру 19 июня курс валюты упал на 2,5%, до 11,16 рубля. Официальный курс ЦБ на завтра снизился на пару копеек, до 11,72 рубля.
На фоне падения юаня к рублю ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния, считают эксперты, опрошенные агентством «Интерфакс».