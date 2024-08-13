Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения уроженцу Таджикистана, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика 2014 года рождения. Мигранта посадили под стражу до 10 октября, сообщает 13 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что 22-летний подозреваемый признал свою вину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. К слову, накануне делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.
Напомним, что мигрант был задержан 11 августа в Колтушах. Во время допроса мужчина рассказал, что 9 августа около двух часов дня он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 11–12 лет. Дело было в Пушкине, с подростком иностранец познакомился в телеграм-боте «Дайвинчик».
Суд арестовал мигранта за секс с мальчиком-подростком в Пушкине. Мужчина вину признал
Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения уроженцу Таджикистана, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика 2014 года рождения. Мигранта посадили под стражу до 10 октября, сообщает 13 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.
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