    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    760мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.95eur96.69

    Суд арестовал мигранта за секс с мальчиком-подростком в Пушкине. Мужчина вину признал

    4610
    6 комментариев

    Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения уроженцу Таджикистана, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении мальчика 2014 года рождения. Мигранта посадили под стражу до 10 октября, сообщает 13 августа объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Отмечается, что 22-летний подозреваемый признал свою вину. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. К слову, накануне делом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Напомним, что мигрант был задержан 11 августа в Колтушах. Во время допроса мужчина рассказал, что 9 августа около двух часов дня он совершил действия сексуального характера в отношении мальчика 11–12 лет. Дело было в Пушкине, с подростком иностранец познакомился в телеграм-боте «Дайвинчик».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МигрантСексПодростокПушкинАлександр Бастрыкин
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close