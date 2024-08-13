Первый этап завершен. Россияне и иностранцы обменялись замороженными ценными бумагами на 8,1 млрд рублей

На первом этапе обмена заблокированными активами нерезиденты приобрели около четверти предъявленных к выкупу активов россиян на общую сумму 8,1 млрд рублей. Об этом 13 августа сообщает РБК со ссылкой на оператора процедуры, брокера «Инвестиционная палата».



Общая сумма заявок, поступивших более чем от миллиона российских инвесторов на участие в обмене, превысила 35 млрд рублей. Реализованы были заявки на 8,1 млрд рублей, в результате чего продать свои заблокированные иностранные ценные бумаги смогли более 708 тысяч граждан через 105 брокеров и управляющих компаний. Ожидается, что деньги за бумаги они получат не позднее 13 августа.



В «Инвестиционной палате» отметили, что во время сбора заявок иностранные регуляторы ввели дополнительные ограничения, из-за которых покупателям-нерезидентам потребовалось дополнительное время, чтобы изучить процедуру и оценить риски. Брокер рассматривает возможность провести еще один раунд продажи иностранных бумаг.



Финансовые власти страны презентовали идею обмена российских замороженных активов на заблокированные иностранные в конце 2022 года. Механизм долго прорабатывали. Как отмечали в Центробанке, в первую очередь схемой должны воспользоваться массовые инвесторы, у которых оказались заблокированы относительно небольшие суммы (до 100 тыс. рублей). В августе 2023 года к обмену подготовили первую «партию» активов на общую сумму 100 млрд рублей.



Несмотря на то, что с обеих сторон нашлись участники, которые проявили интерес к процедуре, европейский регулятор отказался содействовать процессу. Например, ЕС запретил участвовать в обмене европейским юридическим лицам. Также США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра.

