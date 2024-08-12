Ждём глобальных изменений погоды с осени. Их вызовет Ла-Нинья

Сейчас уже можно сделать предположения, какая погода будет на Земле зимой. Влияет на это, в частности, Тихий океан: осенью метеорологи ждут наступление климатического явления Ла-Нинья. Об этом 12 августа сообщает «ФОБОС».
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в июне объявило о прекращении Эль-Ниньо, нагревавшего воздух. Сейчас в Тихом океане нейтральные условия: температура воды в восточной и центральной частях океана у экватора близка к средней. Это означает, что не наблюдаются ни Эль-Ниньо, ни его противоположность Ла-Нинья.
Похолодание поверхности океанской воды, связанное с Ла-Ниньей, пока идёт медленнее, чем ожидалось ранее. Однако условия для её развития в атмосфере и океане по-прежнему благоприятны. По последнему прогнозу NOAA, вероятность возникновения Ла-Ниньи в сентябре-ноябре составляет 66 %, с ноября по январь — 74 %.
Охлаждающее воздействие Ла-Ниньи на экваториальные воды Тихого океана может повлиять на погоду за тысячи миль. Среди вероятных последствий — активный сезон ураганов в Атлантике, более тёплая и сухая зима в южных регионах, а также более холодная и местами влажная зима на севере.
Климатическое явление Эль-Ниньо началось во второй половине 2023 года. Это нагревание поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.