Ждём глобальных изменений погоды с осени. Их вызовет Ла-Нинья

Сейчас уже можно сделать предположения, какая погода будет на Земле зимой. Влияет на это, в частности, Тихий океан: осенью метеорологи ждут наступление климатического явления Ла-Нинья. Об этом 12 августа сообщает «ФОБОС».



Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в июне объявило о прекращении Эль-Ниньо, нагревавшего воздух. Сейчас в Тихом океане нейтральные условия: температура воды в восточной и центральной частях океана у экватора близка к средней. Это означает, что не наблюдаются ни Эль-Ниньо, ни его противоположность Ла-Нинья.

