Начинал карьеру в нулевых. Кто такой военный корреспондент Евгений Поддубный

В Курской области появилась информация о гибели военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом стал известно вечером в среду,
Поддубный родился в Белгороде
Евгений Поддубный снимал документальные фильмы, руководил аналитической программой на ТВ, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК.
С начала спецоперации на Украине Поддубный активно работал в зоне конфликта как военный корреспондент ВГТРК. Он вел популярный военный телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition», на который подписано
В 2018 году Поддубный был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.
В последнем видео в своем телеграм-канале Евгений Поддубный рассказывал об обстановке в Курской области, где произошел прорыв ВСУ. Военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале рассказал, что Евгений Поддубный якобы был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль.