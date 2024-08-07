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    Начинал карьеру в нулевых. Кто такой военный корреспондент Евгений Поддубный

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    В Курской области появилась информация о гибели военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного. Об этом стал известно вечером в среду, 7 августа, из сообщений парламентария Михаила Делягина, военкоров и ряда военных телеграм-каналов.

    Фото: пресс-служба Кремля
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    Поддубный родился в Белгороде 22 августа 1983 года. Журналист известен своими репортажами из различных горячек точек. Он начал свою карьеру во время второй Чеченской кампании. Побывал во множестве мест, где ведутся военные действия: от Сирии и Афганистана до Ирака и Цхинвала.

    Евгений Поддубный снимал документальные фильмы, руководил аналитической программой на ТВ, координировал гуманитарную миссию в Сирии и возглавлял одно из подразделений ВГТРК.

    С начала спецоперации на Украине Поддубный активно работал в зоне конфликта как военный корреспондент ВГТРК. Он вел популярный военный телеграм-канал «Поддубный |Z|О|V| edition», на который подписано 735 тысяч человек.

    В 2018 году Поддубный был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. В 2022 году вошел в рабочую группу по мобилизации при главе государства. На прошедших в 2024 году президентских выборах вновь стал доверенным лицом Путина.

    В последнем видео в своем телеграм-канале Евгений Поддубный рассказывал об обстановке в Курской области, где произошел прорыв ВСУ. Военкор Юрий Котенок в своем телеграм-канале рассказал, что Евгений Поддубный якобы был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль.

    Фото: пресс-служба Кремля

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