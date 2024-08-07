В Минздраве назвали число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область

19 человек были госпитализированы для лечения в условиях стационара, четверо из них — несовершеннолетние. Состояние четверых (включая одного ребенка) оценивается как тяжелое. Были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал 31 человек . Эти оперативные данные вечером 7 августа приводит Министерство здравоохранения России.

Амбулаторная помощь была оказана 12 пострадавшим , включая двух детей. Ранее стало известно, что один человек погиб во время обстрела ВСУ Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области.



Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».

