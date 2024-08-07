В Минздраве назвали число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал
По информации ведомства, шестеро из общего числа получивших ранения — дети.
19 человек были госпитализированы для лечения в условиях стационара, четверо из них — несовершеннолетние. Состояние четверых (включая одного ребенка) оценивается как тяжелое. Были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций.
Амбулаторная помощь была оказана
Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».