    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    761мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.95eur93.84

    В Минздраве назвали число пострадавших в результате атак ВСУ на Курскую область

    2941
    3 комментария

    В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадал 31 человек. Эти оперативные данные вечером 7 августа приводит Министерство здравоохранения России.

    По информации ведомства, шестеро из общего числа получивших ранения — дети.

    19 человек были госпитализированы для лечения в условиях стационара, четверо из них — несовершеннолетние. Состояние четверых (включая одного ребенка) оценивается как тяжелое. Были проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских организаций.

    Амбулаторная помощь была оказана 12 пострадавшим, включая двух детей. Ранее стало известно, что один человек погиб во время обстрела ВСУ Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области.

    Что известно о ситуации в Курской области к этому часу — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинздравПострадавшиеКурская областьАтака ВСУОбстрелы
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close