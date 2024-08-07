Комитет по культуре отрицает причастность к снятию Шагина с выставки в «Манеже»

Комитет по культуре в ответе на депутатский запрос Бориса Вишневского* о причинах снятия с выставки в «Манеже» картины Дмитрия Шагина сослался на устав учреждения и на непричастность к формированию выставок.



«Отбор экспонатов для выставок — исключительная прерогатива ЦВЗ "Манеж"», — подчеркнул председатель комитета по культуре Федор Болтин.



В Смольном напомнили: доступ граждан к музейным предметам и коллекциям, согласно уставу ЦВЗ «Манеж», может быть ограничен из-за неудовлетворительного состояния сохранности предметов, производства реставрационных работ или нахождения предметов в хранилищах ЦВЗ «Манеж».



Кроме того, глава комитета указал на официальные сроки проведения выставки — с 9 июля по 8 сентября. «Таким образом, выставка открылась для публичного посещения 09.07.2024 и именно в таком виде была представлена зрителю», — ответил Федор Болтин.



Напомним, ранее художник, лидер «Митьков» Дмитрий Шагин узнал от друзей, что его картина, первоначально отобранная для экспонирования в «Манеже» на выставке «Пушкинская-10. Ковчег XXI века», была снята с нее до открытия, а его имя было вычеркнуто из списка участвующих художников. В «Манеже» ответили, что картина отправлена на реставрацию и, возможно, будет выставлена позже.



Однако, по словам художника, с выставки также убрали его фотографию с Борисом Гребенщиковым* и портретный снимок, а на другом снимке заменили подпись под фото, убрав упоминание Шагина.



Ранее Дмитрий Шагин столкнулся с тем, что в Москве была снята с выставки его картина с давним митьковским лозунгом «Митьки никого не хотят победить».



В то же время на выставке «Весть» в Русском музее картина Шагина демонстрируется.



* Борис Вишневский признан Минюстом РФ иноагентом.

