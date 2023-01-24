    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    3 м/с, ю-з

    771мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.63eur74.73

    Выставки

    Картину Дмитрия Шагина изъяли с выставки за «политический подтекст» митьковского девиза

    4126
    3 комментария

    Изъять с выставки «Открытка. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» работу Дмитрия Шагина «День тельняшки» попросило организаторов выставки руководство Всероссийского музея декоративного искусства, на чьей площадке в Москве проходило мероприятие. Соответствующую просьбу, а также фотографии последствий исполнения указания художник предоставил «Фонтанке».

    Беспокойство вызвал «политический подтекст», присутствовавший, по мнению музейного руководства, в работе.

    Однако написанная на растяжке героев картины фраза «Митьки никого не хотят победить» — всего лишь девиз творческого объединения, придуманный еще в 1980-е и хорошо известный всем ценителям творчества художников.

    Подробностями и впечатлениями от встречи с новыми реалиями с «Фонтанкой» поделился сам Дмитрий Шагин, в эти минуты направляющийся с картиной из Москвы в Петербург.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    МоскваВыставкаЗапретХудожник
    ЛАЙК0
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close