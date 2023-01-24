Картину Дмитрия Шагина изъяли с выставки за «политический подтекст» митьковского девиза

Изъять с выставки «Открытка. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» работу Дмитрия Шагина «День тельняшки» попросило организаторов выставки руководство Всероссийского музея декоративного искусства, на чьей площадке в Москве проходило мероприятие. Соответствующую просьбу, а также фотографии последствий исполнения указания художник предоставил «Фонтанке».



Беспокойство вызвал «политический подтекст», присутствовавший, по мнению музейного руководства, в работе.



Однако написанная на растяжке героев картины фраза «Митьки никого не хотят победить» — всего лишь девиз творческого объединения, придуманный еще в 1980-е и хорошо известный всем ценителям творчества художников.

