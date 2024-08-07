В МИД Финляндии призвали граждан учить русский язык

Финнам необходимо учить русский язык. Об этом заявили глава МИД страны Элина Валтонен и посол Финляндии в США Микко Хаутала. Их слова 7 августа приводит газета Helsingin Sanomat.



Дипломаты обеспокоены тем, что в Финляндии стали меньше изучать русский язык. К примеру, после начала СВО в начальных школах отменили соответствующие уроки. А Хаутала утверждает, что со временем знание русского языка станет очень ценным навыком.

«В ближайшие годы мы потеряем столь обширную базу знаний по русскому языку, потому что будет меньше приезжать новых людей. Я не думаю, что вы сможете понимать русский язык или быть серьезным экспертом, не зная языка», — отметил он.