«Это фейк, это доказано»: мэр Парижа опровергла информацию о том, что пять триатлонистов заболели после заплыва по Сене

Ни один спортсмен не снялся с соревнований на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже из-за того, что плавал в Сене, и не заболел из-за того, что купался в реке. Об этом 7 августа заявила Анн Идальго, мэр французской столицы, в эфире BFM TV .

«Это фейк, это доказано», — сказала Идальго о публикациях, ранее появившихся в прессе, согласно которым несколько спортсменов снялись с соревнований по триатлону на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем после заплыва по Сене.

Правду, по словам Идальго, установили в тех сборных, где у триатлонистов возникли осложнения со здоровьем.