    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-в

    760мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.16eur93.03

    «Это фейк, это доказано»: мэр Парижа опровергла информацию о том, что пять триатлонистов заболели после заплыва по Сене

    1098
    3 комментария

    Ни один спортсмен не снялся с соревнований на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже из-за того, что плавал в Сене, и не заболел из-за того, что купался в реке. Об этом 7 августа заявила Анн Идальго, мэр французской столицы, в эфире BFM TV.

    «Это фейк, это доказано», — сказала Идальго о публикациях, ранее появившихся в прессе, согласно которым несколько спортсменов снялись с соревнований по триатлону на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем после заплыва по Сене.

    Правду, по словам Идальго, установили в тех сборных, где у триатлонистов возникли осложнения со здоровьем.

    В среду также стало известно, что на Сене разрешили тренировочный заплыв для марафонцев: женский и мужской марафоны запланированы на 8 и 9 августа.

    Ранее Идальго окунулась в Сену перед предстоящей Олимпиадой, чтобы показать, что река безопасна для проведения соревнований. Уровень загрязненности Сены в тот день был повышен.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПарижКачество водыСенаЗагрязнениеАнн ИдальгоТриатлонБолезни
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close