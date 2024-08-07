«Это фейк, это доказано»: мэр Парижа опровергла информацию о том, что пять триатлонистов заболели после заплыва по Сене

Ни один спортсмен не снялся с соревнований на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже из-за того, что плавал в Сене, и не заболел из-за того, что купался в реке. Об этом
«Это фейк, это доказано», — сказала Идальго о публикациях, ранее появившихся в прессе, согласно которым несколько спортсменов снялись с соревнований по триатлону на Олимпиаде из-за проблем со здоровьем после заплыва по Сене.
Правду, по словам Идальго, установили в тех сборных, где у триатлонистов возникли осложнения со здоровьем.
В среду также стало известно, что на Сене разрешили тренировочный заплыв для марафонцев: женский и мужской марафоны запланированы на
Ранее Идальго окунулась в Сену перед предстоящей Олимпиадой, чтобы показать, что река безопасна для проведения соревнований. Уровень загрязненности Сены в тот день был повышен.