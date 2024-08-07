Проект набережной Макарова с мостом через Смоленку зашел на госэкспертизу

Проектная документация по строительству набережной Макарова с мостом через реку Смоленку была направлена на госэкспертизу. Об этом 7 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



«По выходе проекта из госэкспертизы приступят к процедуре по определению подрядчика для выполнения госконтракта. Согласно государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», объект должен быть построен до конца 2026 года», — рассказали в КРТИ.



Параллельно с этим в городе стартовали общественные обсуждения проекта планировки этой территории (не стоит путать его с проектной документацией). Подавать предложения можно до 16 августа.



Предполагается, что набережная будет иметь по две полосы в каждую сторону, для пешеходов предусмотрят тротуар и променадную зону. Кроме того, планируется обустроить двухполосную велодорожку. Подробнее о проекте набережной читайте в материале «Фонтанки».

