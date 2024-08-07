Рязанский суд прекратил преследование «скопинского маньяка» Мохова

Рязанский суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве преступления. Об этом 7 августа РИА Новости рассказали в суде.



«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — уточнили в госоргане.

Напомним, летом 2022 года в отношении Мохова возбудили уголовное дело за сокрытие убийства. По информации СК, в его доме было совершено убийство мужчины, а «скопинский маньяк» помог преступнику вынести труп.