Рязанский суд прекратил преследование «скопинского маньяка» Мохова

Рязанский суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в укрывательстве преступления. Об этом 7 августа РИА Новости рассказали в суде.
«Было сегодня ходатайство со стороны защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении Мохова прекращено в связи с истечением срока», — уточнили в госоргане.
Напомним, летом 2022 года в отношении Мохова возбудили уголовное дело за сокрытие убийства. По информации СК, в его доме было совершено убийство мужчины, а «скопинский маньяк» помог преступнику вынести труп.
Свое прозвище Виктор Мохов получил из-за того, что в 2000 году похитил и четыре года удерживал в специальном бункере двух несовершеннолетних девушек. Все происходило в городе Скопине. Одна из пленниц в неволе дважды родила от насильника, но Мохов отбирал детей. В 2005 году его приговорили к 17 годам заключения. Он вышел на свободу по истечении срока заключения — в марте 2021 года.