В Смольном предлагают увеличить число многодетных семей, имеющих право на бесплатную парковку

Сейчас на льготу в зоне платной парковки имеют право семьи с тремя несовершеннолетними детьми и постоянной регистрацией в Петербурге. В Смольном предлагают дать право на специальные парковочные разрешения еще и тем, у кого старшие дети подросли, но учатся очно. Положение о парковочном разрешении многодетной семьи хотят распространить на тех петербуржцев, у кого:

Правительство Петербурга планирует расширить круг многодетных семей, которые имеют право на специальное парковочное разрешение для зон платной парковки. Проект соответствующего постановления опубликован 6 августа в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Базовый пакет документов для многодетных семей сейчас включает в себя заявление, свидетельство о регистрации транспортного средства, СНИЛС, свидетельства о рождении детей. Льгота распространяется и на семьи с приемными детьми.

В этих случаях, чтобы получить парковочное разрешение, необходимо подтвердить документами возраст ребенка и его очное обучение.

Семьи с тремя детьми имеют право на одно льготное парковочное разрешение, семьи с четырьмя и более детьми — на два.

Срок действия парковочного разрешения многодетной семьи составляет три года или меньше — в том случае, если статус многодетной семьи утрачен.

В новом проекте постановления отмечено, что право на льготное разрешение может быть утрачено и в том случае, если члены многодетной семьи не могут подтвердить свое местонахождение в Петербурге. Кроме того, если разрешение выдано семье, старшему из трех детей в которой уже больше 18 лет, оно будет действовать максимум один год, а не три.