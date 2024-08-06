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    Россияне не останутся без бельгийского пива. В правительстве не разрешили компании из Турции выкупить долю в AB InBev

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    Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (принадлежит турецкому производителю пива Anadolu Efes) в покупке доли его бельгийского партнера Anheuser-Busch InBev в совместном российском бизнесе. Об этом 6 августа сообщает РБК со ссылкой на три источника, знакомых с итогами заседания.

    Речь идет о компании AB InBev Efes BV, которая управляет российским бизнесом Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие).

    Бельгийская AB InBev решила уйти из России еще в апреле 2022 года. О том, что Anadolu Efes купит долю партнера в совместном предприятии, стало известно в конце декабря 2023 года. После этого турецкая компания должна была стать его единственным владельцем.

    Причины отказа комиссии собеседники РБК не уточнили. В правительстве перенаправили вопросы в Минфин, в котором от комментариев отказались.

    AB InBev Efes в России принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса. Выручка компании в 2023 году составила 108,6 млрд рублей. Чистая прибыль — 16,7 млрд рублей. В 2023 году AB InBev Efes произвела 23,2 млн гл пива, а также 527,7 тыс. гл кваса, сидра и воды.

    В 2023 году пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своих активов в России, включая завод в Петербурге. Его купил производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии «Арнест». ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащее датской группе Carlsberg, перешло в доверительное управление Росимущества.

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