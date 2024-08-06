Россияне не останутся без бельгийского пива. В правительстве не разрешили компании из Турции выкупить долю в AB InBev

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций отказала Efes Breweries International BV (принадлежит турецкому производителю пива Anadolu Efes) в покупке доли его бельгийского партнера Anheuser-Busch InBev в совместном российском бизнесе. Об этом
Речь идет о компании AB InBev Efes BV, которая управляет российским бизнесом Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех» (бренды Bud, Hoegaarden, «Клинское» и другие).
Бельгийская AB InBev решила уйти из России еще в апреле 2
Причины отказа комиссии собеседники РБК не уточнили. В правительстве перенаправили вопросы в Минфин, в котором от комментариев отказались.
AB InBev Efes в России принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса. Выручка компании в
В 2023 году пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своих активов в России, включая завод в Петербурге. Его купил производитель парфюмерии, косметики и бытовой химии «Арнест». ООО «Пивоваренная компания «Балтика», принадлежащее датской группе Carlsberg, перешло в доверительное управление Росимущества.