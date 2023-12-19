Турецкая компания Anadolu Efes купит долю своего бельгийского партнера в российском пивоваренном бизнесе

Турецкая компания Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в их российском совместном предприятии AB InBev Efes BV. Об этом 19 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.
По данным агентства, имеющая в совместном бизнесе контролирующую долю Anadolu Efes теперь станет его единственным владельцем. Согласно условиям сделки, бельгийская компания получит деньги не сразу и итоговая сумма будет зависеть от годовых показателей бизнеса. Эксперты консалтинговой компании KPMG оценили сделку в 1,1–1,3 млрд долларов.
Совместное предприятие было создано в 2018 году путем объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. В 2019 году российская компания «Пивоварня Москва-Эфес» была присоединена к АО «Сан ИнБев», которое получило новое название — «АБ ИнБев Эфес». Выручка фирмы в 2022 году немного выросла в сравнении с предыдущим годом и составила 97,5 млрд рублей, чистая прибыль достигла 12,16 млрд рублей.
В России предприятию принадлежат 11 пивоваренных заводов в 11 регионах, а также три солодовенных комплекса в Казани, Омске и Саранске. AB InBev Efes производит пиво под брендами BUD, Efes Pilsener, Spaten, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, El Capulco, «Старый мельник из бочонка», «Клинское», «Белый медведь», а также энергетик Volt Energy.
Бельгийская AB InBev решила уйти из России в апреле 2022 года. С этого момента она рассматривала возможность продажи своей доли в российском бизнесе.