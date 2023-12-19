Турецкая компания Anadolu Efes купит долю своего бельгийского партнера в российском пивоваренном бизнесе

Турецкая компания Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в их российском совместном предприятии AB InBev Efes BV. Об этом 19 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.



По данным агентства, имеющая в совместном бизнесе контролирующую долю Anadolu Efes теперь станет его единственным владельцем. Согласно условиям сделки, бельгийская компания получит деньги не сразу и итоговая сумма будет зависеть от годовых показателей бизнеса. Эксперты консалтинговой компании KPMG оценили сделку в 1,1–1,3 млрд долларов.