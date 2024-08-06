Бывший капитан усилиями петербургских приставов рассчитался с родиной за коррупцию

По уголовному делу экс-капитана ВМФ Сергея Шмыги приставы взыскали назначенный по приговору штраф в
О том, что штраф по уголовному делу полностью погашен, приставы сообщают
«Фонтанка» писала об этом деле. По приговору взыскание сразу было наложено еще на полтора миллиона рублей — это сумма взятки. Шмыга получал деньги у подрядчиков, которые поставляли флоту флаги, гирлянды и гидрокостюмы. После задержания Шмыга пошел на сделку, дал показания, которых хватило еще на шесть уголовных дел. Учитывая его разговорчивость и процесс в особом порядке, Шмыга и его адвокат были недовольны сроком в семь лет строгого режима. Приговор они обжаловали вплоть до кассации, адвокат просил хотя бы вернуть Шмыге звание капитана, но решение осталось неизменным. Погашение ущерба влияет на решение об УДО, рассчитывать на которое Шмыга может через пару-тройку лет.
В том числе на показаниях Шмыги строилось обвинение по коррупционному делу в отношении контр-адмирала Игоря Зварича. Он был начальником технического управления ВМФ и получил восемь с половиной лет колонии. Взыскание был наложено на