Бывший капитан усилиями петербургских приставов рассчитался с родиной за коррупцию

По уголовному делу экс-капитана ВМФ Сергея Шмыги приставы взыскали назначенный по приговору штраф в 35 миллионов рублей. В ход пошли накопления, BMW и Lexus.

О том, что штраф по уголовному делу полностью погашен, приставы сообщают 6 августа . «Чтобы обеспечить исполнение решения суда, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с автомобилями марок Lexus NX 300 и BMW X5 , принадлежащими должнику, — комментирует начальник подразделения ГМУ ФССП России Николай Мариян. — Также сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства осужденного в рублях и валюте».