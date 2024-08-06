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    В Курской области идет бой с ВСУ

    Бывший капитан усилиями петербургских приставов рассчитался с родиной за коррупцию

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    По уголовному делу экс-капитана ВМФ Сергея Шмыги приставы взыскали назначенный по приговору штраф в 35 миллионов рублей. В ход пошли накопления, BMW и Lexus.

    О том, что штраф по уголовному делу полностью погашен, приставы сообщают 6 августа. «Чтобы обеспечить исполнение решения суда, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с автомобилями марок Lexus NX 300 и BMW X5, принадлежащими должнику, — комментирует начальник подразделения ГМУ ФССП России Николай Мариян. — Также сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства осужденного в рублях и валюте».

    «Фонтанка» писала об этом деле. По приговору взыскание сразу было наложено еще на полтора миллиона рублей — это сумма взятки. Шмыга получал деньги у подрядчиков, которые поставляли флоту флаги, гирлянды и гидрокостюмы. После задержания Шмыга пошел на сделку, дал показания, которых хватило еще на шесть уголовных дел. Учитывая его разговорчивость и процесс в особом порядке, Шмыга и его адвокат были недовольны сроком в семь лет строгого режима. Приговор они обжаловали вплоть до кассации, адвокат просил хотя бы вернуть Шмыге звание капитана, но решение осталось неизменным. Погашение ущерба влияет на решение об УДО, рассчитывать на которое Шмыга может через пару-тройку лет.

    В том числе на показаниях Шмыги строилось обвинение по коррупционному делу в отношении контр-адмирала Игоря Зварича. Он был начальником технического управления ВМФ и получил восемь с половиной лет колонии. Взыскание был наложено на 2,5 миллиона рублей по сумме взятки, штраф контр-адмиралу назначен не был. Апелляция и кассация оставили приговор без изменений. Сейчас дело в Верховном суде.

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