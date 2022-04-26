За контр-адмиралом образовалась фикция. Военному моряку в Петербурге не вернут миллионы, «Лексус» и «БМВ»

Военный суд в Петербурге решил, что исправиться капитан Сергей Шмыга может только в колонии. За лояльность поставщикам гирлянд и флагов он получил семь лет.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три эпизода взятки, один из них в особо крупном размере, решили исход уголовного дела уже бывшего начальника службы технического и шкиперского имущества одного из управлений ВМФ. Шмыга дал показания на контр-адмирала, но сам решением суда больше не капитан.

Уголовное дело Шмыги 224-й гарнизонный военный суд слушал в особом порядке — после работы капитана 1-го ранга со следствием появились и явка с повинной, и раскаяние, и показания на коллег. Всё это Шмыга и его защитник Сергей Рудченко обменяли на пару строк в досудебном соглашении — о возможности рассчитывать на условный срок и назначение наказания ниже низшего предела.



Взяточничал Шмыга, постановил судья Ахмат Кулиев, начиная с 2019 года.

Один из эпизодов касается поставки флагов, в материалах фигурирует «Компания Рассвет» Афгана Садыгова во Владимире.

Шмыга публично хвалил продукцию Садыгова как раз в период, когда они достигли финансового взаимопонимания. «В советское время флаги изготавливали вручную из натуральной шерсти. Сейчас фабрика, продолжая вековые традиции, изготавливает их из высококачественных синтетических материалов. Сырье используется исключительно российского производства», — цитировал капитана портал «Владимир онлайн».

Директор производства в том же материале хвастался и тоже упирал на российское: «Вы знаете, чтобы выпускать флаг, надо быть патриотом. Сейчас мы, конечно, среди своих сотрудников прививаем чувство патриотизма, любви к Родине. И как вы заметили, у нас на производстве нет ни одного мигранта. Исключительно все российские граждане, абсолютно все. Потому что флаг — это гордость страны. Нет флага — нет страны. Нет флага — нет корабля».



Как установил суд, за то, чтобы корабль был, Садыгов согласился заплатить Шмыге пять миллионов рублей. Но не всё сразу пошло благополучно. Судья зачитал описание перипетий с госконтрактом на 76 млн рублей в 2020 году: сперва его выиграла другая компания, причем та, которая флаги не производит, а «Рассвету» досталась лишь роль субподрядчика. Шмыга, следует из приговора, обсудил с партнером эту ситуацию, обещал принять меры, скорректировать техническое задание и увеличить объем закупки. Следующая поставка, уже на 180 млн, досталась компании Садыгова — он сам под свою фабрику поправил документацию, обозначив сроки поставки и технические требования к флагам.

Садыгов переводил деньги на карту матери Шмыги, а та порой приезжала навестить сына из Мурманска с «гостинцами». К моменту задержания капитан получил от бизнесмена чуть больше шестисот тысяч.

Из акционерного общества НПЦ «НИИ микроприборов» после распределения контрактов почти на полмиллиарда Шмыга получил 600 тысяч. Речь шла о поставке светодиодных гирлянд. Часть суммы директор общества Андрей Северцев перевел на карту возлюбленной Садыгова, от нее деньги снова отправились матери Шмыги. Второй транш капитан получил лично, в зеленоградском офисе НПЦ.



Олег Клименко руководит научно-производственной фирмой «Северо-Западное морское агентство», она участвует в госзакупках как поставщик средств спасения на воде. Победа в конкурсе на многомиллионную поставку гидрокостюмов обошлась Клименко в 250 тысяч, Шмыга получил деньги в машине коммерсанта вместе с бутылкой алкоголя.

В прениях прокурор отметил тот факт, что Шмыга сотрудничал со следствием, но порочность совершенного капитаном преступления, по его мнению, особо велика. Он просил для моряка штраф в 40 млн рублей, 7 лет колонии строгого режима, запрет на 8 лет занимать подобные должности и лишить его звания. Кроме того, беспристрастно произносил прокурор, арестованные 28 миллионов рублей, 28 тысяч долларов, автомобили Lexus и BMW должны остаться под присмотром следствия.

Адвокат Рудченко просил не лишать капитана ни свободы, ни звания. В качестве главного аргумента звучало, что на основе показаний Шмыги было возбуждено шесть уголовных дел. По информации «Фонтанки», одно из них касается начальника технического управления ВМФ контр-адмирала Игоря Зварича. Дело еще на стадии предварительного следствия, а Зварич под подпиской о невыезде.



Что касается денег и машин, уточнял адвокат, то следствием не доказано, что накопленное и приобретенное — это результат преступной деятельности. Сам Шмыга объяснил происхождение миллионов совместно нажитым с супругой и дедушкиным наследством. Машинами он и вовсе не пользуется.

В последнем слове капитан просил не отправлять его в колонию. Он отметил свой многолетний стаж и добавил, что, по его мнению, «служил хорошо». Взятки признает, но уверяет, что брал деньги не ради того, чтобы набивать карманы, «а для решения поставленных на службе задач». Шмыга также отметил свою «работу по изобличению» преступников и в конце концов заявил суду, что «уже исправился».

Судью Кулиева короткая речь капитана не убедила, он почти полностью согласился с требованием прокурора, уменьшив штраф до 35 млн и увеличив запрет на работу в рядах моряков до 12 лет. Наказание Шмыга должен отбывать в колонии строгого режима и подлежит немедленному аресту в зале суда. Всё оказавшееся в ведении следствия имущество остается под арестом, конфисковать полтора миллиона (по сумме взяток) велено уже сейчас.



Защитник Рудченко негодовал: никаких больше досудебных соглашений. «Приговор категорично несправедливый. Мы его обжалуем, вплоть до Верховного суда. И скажите мне, пожалуйста, есть ли у Сергея Владимировича, после того как он отправлен в колонию строгого режима на семь лет, желание давать какие-либо показания, которые давал ранее? И есть ли у него опасность изменить свою судьбу? Уже нет. Поэтому фикция получилась», — сообщил адвокат «Фонтанке», имея в виду дальнейшую роль Шмыги как свидетеля.

Сам Шмыга хоть и был готов к лишению свободы, о чем свидетельствовала объемная сумка и просьба после оглашения приговора переодеться из костюма в более подходящую для СИЗО одежду, такого поворота тоже не ожидал, о чем он и сказал «Фонтанке». Сдержанно и через паузу он заверил журналиста, что желание сотрудничать со следствием всё же еще при нем.

Надежда Мазакина, Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

