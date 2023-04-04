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    Показания Дарьи Треповой

    В Петербурге за взятки приговорили контр-адмирала, его взяли под стражу в зале суда

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    Контр-адмирал Игорь Зварич, занимавший в ВМФ должность начальника технического управления, приговорен военным судом за особо крупное взяточничество. Велено конфисковать у него 2,5 миллиона.

    Дело слушал 224 гарнизонный военный суд в закрытом режиме. Как передает корреспондент «Фонтанки» 4 апреля, суд огласил вводную и резолютивную части, из которых ясно, что Зваричу вменяли два эпизода взятки, в крупном и особо крупном размерах. Он получил 8,5 лет колонии строгого режима и был арестован в зале суда. К такому решению 60-летний контр-адмирал в отставке был готов, чемодан с вещами хранился у адвоката в багажнике.

    Известно, что дело было связано с поставками аккумуляторов для подводных лодок. Что касается сумм, то суд велел конфисковать у Зварича 2 миллиона 550 тысяч рублей. Также ему запрещено в течение трех лет после освобождения работать на госслужбе.

    Должность начальника технического управления Зварич занимал с 2012 года. Как он сам сказал в суде, к ВМФ он не имеет отношения больше года. Приговор защита намерена обжаловать.

    Зварич оказался на скамье подсудимых после того, как под следствие попал его подчиненный, Сергей Шмыга. Он дал показания на нескольких человек, но все равно получил семь лет колонии.

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