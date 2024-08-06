    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-в

    760мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.95eur93.04

    У VK Видео выросли скачивания на фоне сбоев в работе YouTube

    1461
    12 комментариев

    На фоне массовых сбоев в работе YouTube, с которыми сталкиваются россияне, выросли скачивания отечественных приложений VK Видео и RuTube. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.

    VK Видео стало самым скачиваемым приложением на территории России, что подтверждают данные Google Play и AppStore. Как отмечают в VK, частота установок приложения возросла в 4,5 раза по сравнению с обычными ежемесячными значениями. Помимо VK Видео, в AppStore наиболее скачиваемыми приложениями стали RuTube и TikTok, а в Google Play — «Дзен».

    Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

    «Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом Google опровергла информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    VKЗамедление YouTubeYouTubeБлокировка YouTube
    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close