У VK Видео выросли скачивания на фоне сбоев в работе YouTube

На фоне массовых сбоев в работе YouTube, с которыми сталкиваются россияне, выросли скачивания отечественных приложений VK Видео и RuTube. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС.



VK Видео стало самым скачиваемым приложением на территории России, что подтверждают данные Google Play и AppStore. Как отмечают в VK, частота установок приложения возросла в 4,5 раза по сравнению с обычными ежемесячными значениями. Помимо VK Видео, в AppStore наиболее скачиваемыми приложениями стали RuTube и TikTok, а в Google Play — «Дзен».



Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

