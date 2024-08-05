«Ты что, в меня стрелять будешь». В Выборге перед фестивалем реконструкторов мужчины с оружием в руках не давали пройти горожанам

Ограничения на военно-историческом фестивале в честь 80-летия освобождения Выборга возмутили местных жителей. Мужчины в форме с шевронами преграждали путь пешеходам, демонстрировали оружие, и, как итог, собрали сотни гневных комментариев в социальных сетях. Организаторы на вопросы о принадлежности охраны фестиваля ответили уклончиво. Подробности 5 августа сообщает 47news.

В социальных сетях появилось видео, на котором обвешанный оружием мужчина в бронежилете кричит двум стоящим за ограждением обескураженным женщинам: «А ну-ка, отошли от фан-барьера по-быстроляну!» Затем мужчина добавляет уже спокойнее: «Туда, пожалуйста», показывая направление. Второй ролик, как утверждают его авторы, снят в Парке имени Ленина. Людям преграждает путь мужчина в форме и с оружием, крича: «Назад!», после чего отчетливо слышится звук взводящегося затвора. На вопрос женщины: «Ты что, в меня стрелять будешь?» следует тот же лаконичный ответ: «Назад!».

В социальных сетях выборжане интересуются полномочиями мужчин, которые наводили оружие на граждан, а также задаются вопросом, уж не ввели ли в городе «военное положение или комендантский час».

«Теперь лучше подумать, стоит ли туда идти, и не направят ли на тебя или, хуже того, на твоего ребёнка, оружие. В роль вошли?» — вопрошают горожане. Среди более 500 комментариев есть и альтернативные мнения, в которых авторов роликов называют провокаторами и говорят, что пошли туда, куда ходить было нельзя.



Организатором военно-исторической реконструкции выборгской наступательной операции выступило объединение «Стальной десант». Как рассказали 47news в администрации Выборгского района Ленобласти, которая выступала заказчиком мероприятия, охрану обеспечивали организаторы, а не муниципалитет.



Один из организаторов реконструкции, Алина Черникова, в беседе с 47news заявила, что на видео «не охрана, охрана была в жилетках ЧОП». На вопрос о том, представители какой именно организации с оружием в руках останавливали людей, предпочла пуститься в сторону рассуждений о мерах безопасности, заявив, что «людей не пустили на территорию, где находились пиротехнические заряды, где они могли бы пострадать. Парням благодарность была выписана», — поделилась собеседница и сослалась на занятость.



«Стальной десант» связан с патриотической организацией «Красная звезда», соучредитель которой, Павел Бараненко, получил три года колонии общего режима по делу о гибели мужчины под колесами БТР. В ноябре 2020 года они, получив от заказчиков 243 тысячи рублей, устроили так называемое «Спецназ шоу», с «покатушками» и стрельбой на Гатчинском шоссе. На мероприятии БТР переехал гостя — 38-летнего Андрея Кожевина. Мужчина не выжил.

