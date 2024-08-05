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    США завершили вывод войск из Нигера. Вместо них остались инструкторы из России

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    Вывод вооруженных сил и средств США с авиабазы 201 в Агадесе, расположенной на территории Нигера, завершен. Об этом стало известно из материала The New York Times.

    Авиабаза являлась последним военным объектом в Нигере, где размещались американские военнослужащие после того, как в июле они покинули авиабазу 101 в Ниамее. Тогда прибывшие в Нигер российские военнослужащие оказались размещены на базе вместе с войсками США.

    Российские военные находятся в Нигере с апреля, после переворота, произошедшего в 2023 году. Африканская страна разорвала соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на ее территории.

    Контроль над двумя базами в Нигере военнослужащие США передали местным войскам, завершив многолетнюю контртеррористичесую миссию в этой стране Западной Африки.

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