США завершили вывод войск из Нигера. Вместо них остались инструкторы из России

Вывод вооруженных сил и средств США с авиабазы 201 в Агадесе, расположенной на территории Нигера, завершен. Об этом стало известно из материала The New York Times.

Авиабаза являлась последним военным объектом в Нигере, где размещались американские военнослужащие после того, как в июле они покинули авиабазу 101 в Ниамее. Тогда прибывшие в Нигер российские военнослужащие оказались размещены на базе вместе с войсками США.



Российские военные находятся в Нигере с апреля, после переворота, произошедшего в 2023 году. Африканская страна разорвала соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на ее территории.

