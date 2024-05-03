ВС РФ в Нигере заняли американскую базу. На ней все еще остаются военные из США

Прибывшие в Нигер российские военнослужащие оказались размещены на американской базе 101, с территории которой еще не были полностью выведены войска США. Об этом соседстве стало известно 3 мая из публикаций Reuters и CNN.

Россияне расположились в самолетном ангаре, не занятом американцами, и не имеют доступа к оборудованию и жилым зонам армии США, но территория базы, по данным СМИ, «не очень большая»: встреча и вынужденное соседство вызвали существенную напряженность у официальных лиц Нигера и США. В связи с этим Пентагон выпустил дополнительное подтверждение вывода военного контингента из Нигера.