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    ВС РФ в Нигере заняли американскую базу. На ней все еще остаются военные из США

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    Прибывшие в Нигер российские военнослужащие оказались размещены на американской базе 101, с территории которой еще не были полностью выведены войска США. Об этом соседстве стало известно 3 мая из публикаций Reuters и CNN.

    Россияне расположились в самолетном ангаре, не занятом американцами, и не имеют доступа к оборудованию и жилым зонам армии США, но территория базы, по данным СМИ, «не очень большая»: встреча и вынужденное соседство вызвали существенную напряженность у официальных лиц Нигера и США. В связи с этим Пентагон выпустил дополнительное подтверждение вывода военного контингента из Нигера.

    В то же время министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией на базе и не видит серьезной проблемы, которая касалась бы защиты вооруженных сил.

    Российские военные находятся в Нигере с апреля: после переворота, произошедшего в 2023 году, африканская страна разорвала соглашение с США, которое разрешает американским военным находиться на ее территории.

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    НигерРоссияСШАВоенныеАвиабаза
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