«Это может уничтожить человека, убить его дух и разум»: алжирская боксерша Иман Хелиф призвала остановить травлю спортсменов

Травля спортсменов нарушает олимпийские принципы и Олимпийскую хартию и может привести к огромным негативным последствиям. Такое заявление сделала алжирская боксерша Иман Хелиф — ее слова 5 августа приводит The Associated Press.
«Я обращаюсь ко всем людям мира», — цитирует AP призыв Хелиф остановить буллинг спортсменов. «Это может уничтожить человека, это может убить его мысли, дух и разум. Это может разделять людей. И из-за этого я прошу их воздержаться от травли».
На вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме проверок на допинг, Хелиф при этом отвечать не стала, заявив, что не хочет об этом говорить.
3 августа Хелиф одержала победу над венгерской спортсменкой Анной Хамори и вышла в полуфинал XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 66 килограммов. Следующий ее поединок состоится 6 августа.
На прошлой неделе боксерский поединок между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф стал одним из главных скандалов первой недели Олимпиады. Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой и назвала поединок несправедливым. При объявлении победителя итальянка отказалась пожать сопернице руку, а потом опустилась посреди ринга на колени и заплакала.
После поединка Международная ассоциация бокса (IBA) осудила участие Иман Хелиф из Алжира на олимпийском турнире. Заявление опубликовано на сайте IBA. В МОК заявили, что каждый имеет право заниматься спортом без дискриминации. Карини объявила о завершении карьеры.
В прессе стали распространяться слухи о том, что Хелиф является трансгендерной персоной, однако у некоторых женщин появляются XY-хромосомы и повышается уровень тестостерона — это вполне может быть ее случай. В 2024 году Международная федерация бокса заявила, что Хелиф прошла отдельный сертифицированный тест, детали которого не разглашаются. МОК, используя отличные от IBA правила, разрешил Хелиф участвовать в парижской Олимпиаде, подтвердив, что она выполнила все требования.