«Это может уничтожить человека, убить его дух и разум»: алжирская боксерша Иман Хелиф призвала остановить травлю спортсменов

Травля спортсменов нарушает олимпийские принципы и Олимпийскую хартию и может привести к огромным негативным последствиям. Такое заявление сделала алжирская боксерша Иман Хелиф — ее слова 5 августа приводит The Associated Press.

«Я обращаюсь ко всем людям мира», — цитирует AP призыв Хелиф остановить буллинг спортсменов. «Это может уничтожить человека, это может убить его мысли, дух и разум. Это может разделять людей. И из-за этого я прошу их воздержаться от травли».



На вопрос, проходила ли она какие-либо тесты, кроме проверок на допинг, Хелиф при этом отвечать не стала, заявив, что не хочет об этом говорить.

