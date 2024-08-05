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    Мужчина и женщина догнали и избили пассажира московского метро после конфликта в вагоне. Видео

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    В московском метро мужчина и женщина избили пассажира и разбили его телефон из-за конфликта в вагоне. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, разгар потасовки попал на видео. Подробности рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры 5 августа.

    По данным ведомства, между двумя мужчинами произошел конфликт, когда один из них вышел из поезда, а второй со спутницей пошел следом.

    «Пара, действуя из хулиганских побуждений, накинулась на своего оппонента на лестнице станции метро «Профсоюзная»», - говорится в сообщении.

    Судя по кадрам, драка произошла прямо в проходе. Каждый нанес лежащему оппоненту множественные удары - мужчина кулаками, а его спутница сумкой. В аксессуаре в этот момент находилась бутылка со алкоголем, уточнили в прокуратуре. Также пара разбила выпавший у пассажира телефон стоимостью 100 тысяч рублей.

    Решается вопрос о привлечении пары к уголовной ответственности.

    Официальный канал прокуратуры Москвы

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