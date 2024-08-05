Евродепутаты хотят остановить участие Венгрии в Шенгене из-за виз для россиян

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить членство Венгрии в Шенгенской зоне в связи с решением Будапешта об ослаблении визовых требований к гражданам восьми стран, включая Россию и Республику Беларусь. Об этом 5 августа пишет ТАСС со ссылкой на европейскую редакцию Politico.

С инициативой выступили евродепутаты Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс от Чехии и Литвы. Авторы письма указали, что решение Венгрии якобы «может потенциально ставить под угрозу» роль Шенгенской зоны как «безопасного пространства для граждан» этих стран. Если правительство Венгрии откажется менять свою политику, то Еврокомиссия и все члены Евросоюза должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгене, считают авторы инициативы. Парламентарии предлагают ввести контроль на венгерских границах и отказаться от признания виз Венгрии.