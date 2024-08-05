Юный актер врезался на скутере в ограждение на мосту в Павловске

Подросток катался на скутере без номеров по Пушкинскому району Петербурга и не справился с управлением. Итогом стали поездка в больницу и административная статья.
В 15:30 4 августа на Садовой улице в Павловске 17-летний парень на скутере Honda Dio не справился с управлением и упал, наехав на металлическое ограждение моста, стало известно «Фонтанке» 5 августа. В результате подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. Последствия ДТП заснял участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Илья. На видео также попала поездка на заднем колесе скутера минут за 15 до аварии.
Известно, что водительских прав у молодого человека нет, а скутер не зарегистрирован и без номеров. За нарушения ПДД скутерист ранее к ответственности не привлекался. После аварии же на него составили административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести. По данным «Фонтанки», попавший в аварию скутерист — юный актер. Во второй половине 2010-х годов он снялся в нескольких эпизодических ролях в отечественных сериалах и фильмах.