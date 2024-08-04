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    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    Оцепленный из-за треснутого дома квартал в Петроградском районе «побагровел». К «Чкаловской» не подъехать

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    Сразу несколько улиц Петроградского района сковали крупные пробки из-за оцепления участка в связи с угрозой обрушения фасада дома 1/44 по Большой Зелениной улице 4 августа.

    Фото: скриншот приложения «Яндекс Карты»
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    Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», бордовый затор растянулся от перекрестка у станции метро «Чкаловская» по Большой Зелениной улице, как раз где началось оцепление. Дальше «красный» участок продолжается через Рыбацкую улицу и до пересечения Введенской улицы с Большой Пушкарской улицей.

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    На месте находится около двадцати автомобилей различных служб, в том числе МЧС и сотрудников полиции.

    В воскресенье днем жителей дома на Большой Зелениной эвакуировали из-за нависшей угрозы обрушения фасада. В квартирах начали вскрываться полы, люди забили тревогу. По данным пресс-службы администрации Петроградского района, эвакуация дома последовала после работ подрядчика Фонда капремонта. Сейчас на месте проводятся восстановительные работы. Когда жильцам позволят вернуться в квартиры — неизвестно.

    Фото: скриншот приложения «Яндекс Карты»

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