По делу о незаконном лишении свободы задержаны два сотрудника рехаба «Вектор жизни»

Дело о незаконном лишении свободы двух и более лиц по предварительному сговору возбуждено в Московской области. Как сообщает 3 августа региональное управление СК, пока задержаны двое.



По данным СК, преступление было совершено в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков «Вектор жизни» в Мытищах. Двум сотрудникам предъявлено обвинение в том, что с мая прошлого года до августа нынешнего они незаконно удерживали пациентов, применяли к ним физическую силу и не давали есть.



В заведение следователи приехали после того, как на рехаб пожаловалась одна из сбежавших оттуда пациенток.



Портал MSK1 сообщает, что после возбуждения дела из рехаба освободили 30 человек. Месяц «лечения» в клинике стоил 100 тысяч рублей.

