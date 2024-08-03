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    По делу о незаконном лишении свободы задержаны два сотрудника рехаба «Вектор жизни»

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    Дело о незаконном лишении свободы двух и более лиц по предварительному сговору возбуждено в Московской области. Как сообщает 3 августа региональное управление СК, пока задержаны двое.

    По данным СК, преступление было совершено в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков «Вектор жизни» в Мытищах. Двум сотрудникам предъявлено обвинение в том, что с мая прошлого года до августа нынешнего они незаконно удерживали пациентов, применяли к ним физическую силу и не давали есть.

    В заведение следователи приехали после того, как на рехаб пожаловалась одна из сбежавших оттуда пациенток.

    Портал MSK1 сообщает, что после возбуждения дела из рехаба освободили 30 человек. Месяц «лечения» в клинике стоил 100 тысяч рублей.

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    Вектор жизниРехабЛишение свободыАлкоголикиНаркоманыМытищи
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