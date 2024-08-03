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    Посольства США и Великобритании призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

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    Посольства Соединенных Штатов Америки и Великобритании 3 августа призвали своих граждан срочно покинуть Ливан. Соответствующие заявления были опубликованы на сайтах дипломатических представительств.

    «Посольство США отмечает, что несколько авиакомпаний приостановили или отменили рейсы и билеты на многие рейсы распроданы; однако коммерческие варианты перевозок для выезда из Ливана остаются доступными, — говорится в заявлении американской стороны. — Мы призываем тех, кто хочет вылететь из Ливана, забронировать любой билет, даже если этот рейс не вылетает сразу».

    Американским гражданам, не располагающим средствами, рекомендовано обратиться за финансовой помощью в посольство. Тем же, кто решил не покидать Ливан, советуют подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

    Схожее заявление опубликовало посольство Великобритании.

    «Напряженность высока, и ситуация может быстро ухудшиться. Мое послание британским гражданам предельно ясно — уезжайте сейчас», — приводятся в нем слова главы британского МИДа Дэвида Лэмми.

    После атаки 27 июля по занятым Израилем Голанским высотам премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил ливанскому движению «Хезболла» сокрушительными ударами. И он последовал: Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по столице Ливана Бейруту. С тех пор вероятность разрастания конфликта существенно возросла.

    Десятки снарядов были выпущены по Израилю со стороны Ливана вечером 1 августа. Армия обороны Израиля сегодня сообщила о ликвидации командира вооруженных формирований «Хезболлы» Али Назиха Абеда Али на юге Ливана.

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    СШАВеликобританияЛиванБейрутХезболлаИзраиль
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