В Москве полицейские обнаружили в салоне остановленной машины месячного тигренка. Посмотрите на этого игривого малыша

Сотрудники столичной Госавтоинспекции обнаружили на заднем пассажирском сиденье остановленной для проверки машины тигренка в специальной переноске. Об этом сообщает телеграм-канал Московской прокуратуры.
Прокуратура Москвы
Никаких документов, подтверждающих законное владение животным, у водителя не было, и он был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Инцидент произошел еще накануне; сегодня же представителя семейства кошачьих отвезли в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где выяснилось, что это самец и ему чуть больше месяца. Освобожденный из переноски тигренок оказался весьма подвижным и игривым.
Прокуратура Москвы
По факту перевозки дикого животного была организована проверка. Водитель заявил, что животное он нашел на улице несколько дней назад.
МВД РФ
Тигр занесён в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).