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    Завод «Мираторга» под Курском, остановленный «из-за ударов ВСУ», вернется к работе через 3–4 дня

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    Компания «Мираторг» проводит комплексную диагностику всех систем предприятия в Курской области. Вернуться к плановому объему производства рассчитывают за три-четыре дня.

    Остановку предприятия «Мираторг» прокомментировал «Фонтанке» 3 августа. В компании подтвердили, что действительно разослали клиентам оповещения о приостановке работы завода в деревне Черницыно Курской области. Накануне «Фонтанка» писала, что причина в письме объяснялась «нанесенными ударами ВСУ».


    «В связи с перебоями энергоснабжения профильные службы проводят комплексную диагностику всех систем, ремонтируют и меняют неисправные компоненты производственной линии. Мы рассчитываем возобновить плановый объем производства в течение трёх-четырёх дней», — сообщили «Фонтанке» в «Мираторге».

    Справка:

    1 августа вооруженные силы Украины ударили по 13 населенным пунктам четырех районов Курской области, в том числе с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

    Курская область — один из ключевых регионов для «Мираторга». В регионе действует крупнейшая в Европе роботизированная мясохладобойня, а также комбикормовый завод, производство кормов для домашних животных, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для получения розовой телятины, ветсанутильзавод и овцеводческий комплекс, сообщает компания на своем сайте. Выручка ООО «Мираторг-Курск» в 2023 году составила 65 млрд рублей. На предприятиях агрохолдинга в Курской области работают 8 тысяч человек.
    Ранее под удар попал свиноводческий комплекс «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Есть пострадавшие среди сотрудников, сообщал 30 июля отраслевой портал dairynews со ссылкой на пресс-службу компании.

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