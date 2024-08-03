Завод «Мираторга» под Курском, остановленный «из-за ударов ВСУ», вернется к работе через 3–4 дня

Компания «Мираторг» проводит комплексную диагностику всех систем предприятия в Курской области. Вернуться к плановому объему производства рассчитывают за три-четыре дня.



Остановку предприятия «Мираторг» прокомментировал «Фонтанке» 3 августа. В компании подтвердили, что действительно разослали клиентам оповещения о приостановке работы завода в деревне Черницыно Курской области. Накануне «Фонтанка» писала, что причина в письме объяснялась «нанесенными ударами ВСУ».



«В связи с перебоями энергоснабжения профильные службы проводят комплексную диагностику всех систем, ремонтируют и меняют неисправные компоненты производственной линии. Мы рассчитываем возобновить плановый объем производства в течение трёх-четырёх дней», — сообщили «Фонтанке» в «Мираторге».



Справка:



1 августа вооруженные силы Украины ударили по 13 населенным пунктам четырех районов Курской области, в том числе с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.