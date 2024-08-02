«Мираторг» предупредил ретейлеров о приостановке предприятия в Курской области «в связи с ударами ВСУ»

ООО «Мираторг-Курск» (входит в агрохолдинг «Мираторг») предупредило контрагентов о приостановке производства из-за атаки ВСУ. Письмо 2 августа получили в том числе розничные сети Петербурга (копия есть в распоряжении «Фонтанки»). Речь идет о мясоперерабатывающем комплексе в селе Черницыно.
«Уважаемые партнеры, настоящим письмом уведомляем вас, что в связи с нанесенными ударами ВСУ по территории Курской области работа предприятия по переработке свинины и колбасных изделий временно приостановлена», — говорится в нем. Компания обещает приложить все усилия для устранения неисправностей.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу «Мираторга», но на момент публикации не получила ответ. Дозвониться до самого предприятия не удалось.
1 августа вооруженные силы Украины ударили по 13 населенным пунктам четырех районов Курской области, в том числе с помощью беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Курская область — один из ключевых регионов для «Мираторга». В регионе действует крупнейшая в Европе роботизированная мясохладобойня, а также комбикормовый завод, производство кормов для домашних животных, площадки по разведению и выращиванию свиней, зерновые компании, ферма по выращиванию и откорму молодняка молочного скота для получения розовой телятины, ветсанутильзавод и овцеводческий комплекс, сообщает компания на своем сайте. Выручка ООО «Мираторг-Курск» в 2023 году составила 65 млрд рублей. На предприятиях агрохолдинга в Курской области работают 8 тысяч человек.
Ранее под удар попал свиноводческий комплекс «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. Есть пострадавшие среди сотрудников, сообщал 30 июля отраслевой портал dairynews со ссылкой на пресс-службу компании.