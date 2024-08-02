«Мираторг» предупредил ретейлеров о приостановке предприятия в Курской области «в связи с ударами ВСУ»

ООО «Мираторг-Курск» (входит в агрохолдинг «Мираторг») предупредило контрагентов о приостановке производства из-за атаки ВСУ. Письмо 2 августа получили в том числе розничные сети Петербурга (копия есть в распоряжении «Фонтанки»). Речь идет о мясоперерабатывающем комплексе в селе Черницыно.

«Уважаемые партнеры, настоящим письмом уведомляем вас, что в связи с нанесенными ударами ВСУ по территории Курской области работа предприятия по переработке свинины и колбасных изделий временно приостановлена», — говорится в нем. Компания обещает приложить все усилия для устранения неисправностей.