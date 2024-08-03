Forbes получил документы о рождении трех детей основателя Telegram Павла Дурова. Среди них есть признание отцовства

Проживающая в Швейцарии юристка Ирина Болгар прислала в редакцию журнала Forbes копии документов, подтверждающих, что она является матерью троих младших детей Павла Дурова, попросив исправить в рейтинге миллиардеров количество детей основателя Telegram с двух до пяти. Об этом стало известно 3 августа из материала издания. Болгар предоставила копии свидетельства о рождении, свидетельства о признании Дуровым отцовства, их нотариально заверенные переводы на французский и английский языки и семейное фото с дня рождения одного из сыновей.



«На документах был проставлен апостиль, а его ставят только на подлинники», заявила Александра Вулье из швейцарской ассоциации устных и письменных переводчиков AIT, подтверждая подлинность бумаг.



По словам Болгар, она познакомилась с Дуровым в 2012 году, и уже в 2013 году у них родилась дочь Лея, еще через три года, в 2016-м, — сын Даниэль, а в 2017-м — сын Давид. Мать жила с детьми в Санкт-Петербурге, а в 2018-м году переехала к отцу в Дубай, но не смогла получить в ОАЭ вид на жительство и переехала с детьми в 2020-м в Швейцарию, где живет в настоящий момент и где их документы перевели на французский.

Болгар утверждает, что предала сведения об отцовстве огласке ради детей — «они обижаются, что про двоих старших в интернете пишут, а о них ничего нет».

До последнего времени было известно лишь о двух детях Дурова от сокурсницы бизнесмена Дарьи Бондаренко — дочери Алине Дуровой (2009 год рождения) и сыне Михаиле Дурове (2010).

