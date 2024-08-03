Фонтанка SUP-2024 уже сегодня! Участники гонки сапсерферов и карнавального заплыва готовятся к старту

Мы так долго ждали этого дня, и вот он настал — сегодня, 3 августа 2024 года стартует Девятый международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP!
Стартовый городок уже открылся — с 7 утра здесь мы встречаем на набережной Мойки сапсерферов, готовых отправиться в заплыв по рекам и каналам в центре Санкт-Петербурга. Первыми на старт в 9:00 отправятся участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — 300 райдеров сразятся за медали и денежные призы, которые достанутся самым быстрым из них.
Уже сейчас на воду спускаются и участники карнавального заплыва Фонтанка SUP — в этом году на фестиваль зарегистрировалось более 10 тысяч сапсерферов, большинство из которых сегодня пришли в оригинальных, креативных и красочных костюмах. Специально на фестиваль к нам прибыли участники из 14 стран (не считая России) и более чем 250 городов.
В 9:45 мы дадим старт фестивалю на воде у Михайловского замка, а в 10:00 вся эта яркая и веселая колонна отправится по маршруту Фонтанка — Крюков канал — Мойка. 8 километров пути под 28 мостами, с музыкальным сопровождением и в хорошей компании. И никакая погода этому не станет помехой, несмотря на прогнозы.
Наблюдать за фестивалем можно будет в прямом эфире: в 9:30 на «Фонтанке», а также в сообществе в «ВК» и соцсетях фестиваля начнется прямая трансляция со старта карнавала. Сразу вслед за этим вы также в прямом эфире сможете увидеть первый в истории стендап-концерт на воде. А после завершения заплывов в «ВК» Фестиваля и «Фонтанки» мы покажем в прямом эфире дефиле участниц конкурса Miss SUP и награждение конкурса костюмов.