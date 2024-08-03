Фонтанка SUP-2024 уже сегодня! Участники гонки сапсерферов и карнавального заплыва готовятся к старту

Мы так долго ждали этого дня, и вот он настал — сегодня, 3 августа 2024 года стартует Девятый международный фестиваль сапсерфинга Фонтанка SUP!

Стартовый городок уже открылся — с 7 утра здесь мы встречаем на набережной Мойки сапсерферов, готовых отправиться в заплыв по рекам и каналам в центре Санкт-Петербурга. Первыми на старт в 9:00 отправятся участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP — 300 райдеров сразятся за медали и денежные призы, которые достанутся самым быстрым из них.