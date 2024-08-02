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    Спасатели завершили поиск людей под завалами обрушенного дома в Нижнем Тагиле

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    В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения двух подъездов многоэтажного дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах 2 августа.

    «Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет», - говорится в сообщении.

    Сотрудники МЧС к вечеру 2 августа извлекли из-под завалов тела еще двух человек, всего насчитывается 10 погибших, из них пятеро дети. По данным областного Минздрава, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей.

    3 августа объявлено днем траура по погибшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле.

    Днем 1 августа в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле произошел взрыв газа. Обрушились два подъезда. Жильцов пострадавшего дома и соседних эвакуировали, организован пункт временного размещения в гостинице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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