Спасатели завершили поиск людей под завалами обрушенного дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения двух подъездов многоэтажного дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах 2 августа.

«Завершены поисково-спасательные работы. Людей под завалами больше нет», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС к вечеру 2 августа извлекли из-под завалов тела еще двух человек, всего насчитывается 10 погибших, из них пятеро дети. По данным областного Минздрава, пострадали 16 человек, в том числе восемь детей.

3 августа объявлено днем траура по погибшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле.