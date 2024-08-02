МЧС показало ликвидацию боевой части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасов в Севастополе

Министерство по чрезвычайным ситуациям вечером
МЧС России
Пиротехники МЧС очистили улицы города от взрывоопасных предметов после того, как людей эвакуировали в пункт временного размещения.
Часть ракеты была обнаружена на улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки: она пробила крышу здания, но никто из жильцов не пострадал. Специалисты вывезли боеприпас на полигон и там уничтожили.
Обломки ракеты и множество суббоеприпасов нашли на проспекте Генерала Острякова — их уничтожили на месте.
После этого все эвакуированные люди вернулись в жилье.
«Массированная атака» на Севастополь, как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, была отражена около 2 часов ночи. Были сбиты больше 4 воздушных целей. Их остатки рассыпались в разных районах города.