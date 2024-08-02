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    МЧС показало ликвидацию боевой части сбитой ракеты ATACMS и суббоеприпасов в Севастополе

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    Министерство по чрезвычайным ситуациям вечером 2 августа опубликовало видеосъемку ликвидации боевой части ракеты ATACMS и суббоеприпасов, оставшихся после ночной атаки на Севастополь.

    МЧС России

    Пиротехники МЧС очистили улицы города от взрывоопасных предметов после того, как людей эвакуировали в пункт временного размещения.


    Часть ракеты была обнаружена на улице Симонка на техническом этаже девятиэтажки: она пробила крышу здания, но никто из жильцов не пострадал. Специалисты вывезли боеприпас на полигон и там уничтожили.


    Обломки ракеты и множество суббоеприпасов нашли на проспекте Генерала Острякова — их уничтожили на месте.


    После этого все эвакуированные люди вернулись в жилье.

    «Массированная атака» на Севастополь, как написал в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев, была отражена около 2 часов ночи. Были сбиты больше 4 воздушных целей. Их остатки рассыпались в разных районах города.

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    ATACMSРакетаСуббоеприпасыЛиквидацияМЧССевастопольМихаил Развожаев
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