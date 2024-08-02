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    В Севастополе части сбитой ракеты ATACMS пробили крышу дома и рассыпались по проспекту

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    Части сбитой в Севастополе ракеты ATACMS упали на дорогу на проспекте Генерала Острякова, а также пробили крышу девятиэтажки на улице Симонка в ночь на 2 августа. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

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    Оперативные службы оцепили часть проспекта, на проезжей части которого лежало много обломков боеприпаса.

    На улице Симонка фугасная часть ракеты пробила крышу дома и застряла на техническом этаже. Никто не пострадал, но на время работы службы разминирования жильцов решили эвакуировать.

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