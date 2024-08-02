В петербургском метро снизил цены на размещение оборудования связи. На этом настаивали антимонопольщики

Петербургский метрополитен изменил тарифную сетку на размещение оборудования и кабелей операторов сотовой связи. Перед этим делом рассматривала ФАС.
Как сообщает антимонопольная служба 2 августа, она выдала петербургской подземке предписание, согласно которому необходимо было установить экономически обоснованные тарифы для оборудования в тоннелях и на станциях. «Предприятие исполнило предписание ведомства и снизило тарифы на размещение оборудования связи на инфраструктуре метрополитена от 50 % до 99 %», — говорится в релизе.
Дело возбудили еще осенью 2023 года. По подсчетам ФАС рентабельность услуги в 2022-м составила 2 420%.
Напомним, долгое время единственным оператором в метро со стабильной связью был «Мегафон», именно он получил возможность проложить в тоннелях излучающий кабель. Другие операторы развивали инфраструктуру на станциях, однако в 2021-м Tele2, «Вымпелком» и МТС договорились о совместном строительстве и использовании инфраструктуры в петербургском метро, разделив пять линий на три зоны. С тех пор