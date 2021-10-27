«Основная проблема — пятая ветка». В метро Петербурга измерили скорость Интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») и МТС обогнали «Мегафон» по средней скорости интернет-соединения и по качеству предоставления сервиса в петербургском метрополитене. Около десяти лет фактически только его связь исправно работала в подземке, но ситуация кардинально изменилась. Об этом 27 октября «Фонтанке» сообщили в ИАА TelecomDaily.

Эксперты агентства проводили замеры в метро ежедневно с 1 по 8 октября. Выяснилось, что «Билайн» лидирует по средней скорости мобильного Интернета и среднему ping (стабильность соединения), а также по показателю доступности сервиса, который у оператора оказался самым высоким — 90%. При этом МТС, уступивший конкуренту 2%, оказался немного лучше по доле интернет-сессий в режиме LTE — 89%, которая у «Билайна» находится на уровне 87%. У Tele2 эти показатели составили 50% и 85%, соответственно, а у «Мегафона» — 69% и 62%.



Доступность на всем протяжении пути является ключевым показателем для абонента, отмечают в агентстве. У «Билайна» количество успешных сессий доходит до 100% на красной и оранжевой ветках, на зеленой и синей ветках его доступность близка к этой цифре. Сеть МТС показала на синей ветке доступность в 100%, на красной, зеленой и оранжевой — выше 93–94%. Оба оператора заметно опережают две другие сети.

«Мегафон» на всех четырех ветках занимает по доступности третье место и лидирует только на фиолетовой с показателем 71–79%. Четвертое место практически везде занимает Tele2, однако его доступность на оранжевой, синей и фиолетовой ветке не сильно отстает от ближайших конкурентов, а в одном направлении («Шушары» — «Комендантский проспект») даже превышает их результаты.

«Основная проблема в метро сейчас — пятая ветка, там скорости меньше у всех игроков. Полностью отсутствует связь на единственном в городе перегоне «Беговая» — «Зенит». На всех остальных перегонах хоть какая-то связь есть», — комментирует результаты гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

