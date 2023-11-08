Рентабельность 2 420%. Против петербургского метро возбудили дело за монопольно высокие цены на услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена. Как сообщило ведомство 8 ноября, оно подозревает подземку в установлении монопольно высокой цены за размещение оборудования сотовых операторов. Так, рентабельность этой услуги в первом полугодии 2022 года составила 2 420%.



По мнению ФАС, существующие тарифы на размещение оборудования и кабелей в тоннелях, подземных комплексах и станциях являются экономически необоснованными, а действия метрополитена создают барьеры выхода на рынок и не позволяют операторам строить сети связи.

