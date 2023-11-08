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    Рентабельность 2 420%. Против петербургского метро возбудили дело за монопольно высокие цены на услуги

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена. Как сообщило ведомство 8 ноября, оно подозревает подземку в установлении монопольно высокой цены за размещение оборудования сотовых операторов. Так, рентабельность этой услуги в первом полугодии 2022 года составила 2 420%.

    По мнению ФАС, существующие тарифы на размещение оборудования и кабелей в тоннелях, подземных комплексах и станциях являются экономически необоснованными, а действия метрополитена создают барьеры выхода на рынок и не позволяют операторам строить сети связи.

    Это ущемляет и интересы абонентов: пассажиры не могут пользоваться мобильной связью надлежащего качества в метро из-за усложнения доступа операторов к инфраструктуре. Если вина подземки будет установлена, предприятию грозит штраф.

    Метрополитен не стал комментировать свою позицию по поводу претензии ФАС.

    Как ранее рассказывала «Фонтанка», «Мегафон» долгое время был единственным, у кого связь в метро работала без перебоев. В 2011 году он купил городского фиксированного оператора «Метроком», запущенного для предоставления услуг в метрополитене, и получил возможность проложить в тоннелях излучающий кабель. Остальные операторы должны были к нему подключиться, но не смогли. Их уделом на долгие годы стало развитие сети на вестибюлях и платформах.

    В 2020 году Tele2, «Вымпелком» и МТС договорились о совместном строительстве и использовании инфраструктуры в петербургском метро, разделив пять линий на три зоны.

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