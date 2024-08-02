«Я даже не понимаю, что это такое». СК Петербурга показал, как задерживали «кофейного майора»

Майор из отдела по исполнению административного законодательства при задержании не признал своим конверт с деньгами из бардачка. Видео с ним 2 августа показывает СК Петербурга.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Как сообщает Следком, в отношении инспектора возбуждено дело о получении взятки. «Фонтанка» писала, что за год майор получил порядка трех миллионов рублей от предпринимателей, которые торгуют кофе «с колес» в Адмиралтейском районе.
Задержали обвиняемого после получения очередного конверта. Судя по кадрам, в этот момент майор был за рулем. Он признал, что использует машину, затем его спросили, что лежит в бардачке. Он описал ежедневник и еще какие-то предметы, а на вопрос, что лежит сверху, сказал: «Вот это я даже не понимаю что это такое, не знаю». Сотрудники СК затем распечатали конверт, внутри были деньги и записка.
По данным «Фонтанки», инспектор занимает должность врио начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Адмиралтейского района. На майора вышли после задержания в начале июля за взятку заместителя главы администрации Адмиралтейского района Игоря Комарова.