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    Кофейный майор. Полицейскому наварили 3 млн из айфона администрации Адмиралтейского района

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    Листая телефон недавно арестованного замглавы Адмиралтейского района, ФСБ в него и метила. А попала в своего. Теперь и «Фонтанка» знает, сколько стоит покровительство нелегальных кофемашин в туристическом Петербурге.

    Днем 1 августа оперативники службы «М» ФСБ (курируют силовиков) задержали с поличным возле Измайловского проспекта 39-летнего врио начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Адмиралтейского района. По данным нашего издания, Следственный комитет вменяет ему взятку в 3 млн рублей, полученную разными траншами, начиная с лета 2023 года. Проблемы же у полицейского родились откуда не ждали.

    «Фонтанка» сообщала: в начале июля за взятку задержан заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Комаров. По нашей информации, в изъятом у него айфоне найден контакт предпринимателя, не только исторически торгующего кофе и напитками в туристических местах с передвижных лавок, но и еще больше известного неформальным решением вопросов между органами власти и бизнесом.

    С ним и начались беседы. Подразумевалось, мол, раз уличная торговля аффилирована с обвиненным чиновником, то на горизонте новые эпизоды в отношении Игоря Комарова. Но решальщик не стал наговаривать на Комарова, а показал пальцем на майора полиции, контролирующего эту сферу. Далее он согласился участвовать в оперативном эксперименте. И так уж вышло, что чаще торгуют без разрешений за 250 тысяч в месяц.

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