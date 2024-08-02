Кофейный майор. Полицейскому наварили 3 млн из айфона администрации Адмиралтейского района

Листая телефон недавно арестованного замглавы Адмиралтейского района, ФСБ в него и метила. А попала в своего. Теперь и «Фонтанка» знает, сколько стоит покровительство нелегальных кофемашин в туристическом Петербурге.



Днем 1 августа оперативники службы «М» ФСБ (курируют силовиков) задержали с поличным возле Измайловского проспекта 39-летнего врио начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Адмиралтейского района. По данным нашего издания, Следственный комитет вменяет ему взятку в 3 млн рублей, полученную разными траншами, начиная с лета 2023 года. Проблемы же у полицейского родились откуда не ждали.

