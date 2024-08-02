Песков о новых условиях по IT-ипотеке: кто хочет работать, у того не будет проблем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения условий льготной ипотеки для IT-специалистов. В частности, у нее оказался интересный нюанс с увольнением.
«Те специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем возникать не будет», — заявил журналистам Песков 2 августа (цитата по «Вы слушали Маяк»). Он отметил, что правило про увольнение было принято для того, чтобы пресечь злоупотребления. «Чего греха таить, наверняка есть такие люди, которые бы не прочь злоупотребить таким льготным режимом», — отметил он.
Накануне в Минцифры сообщили, что айтишники, получившие льготную ипотеку, не смогут уволиться с работы, пока ее не погасят. Позже в ведомстве уточнили, что уволиться они смогут, но в течение полугода должны будут найти работу в другой аккредитованной IT-компании, получающей налоговые льготы. Ранее, по правилам программы, они должны были отработать 5 лет с момента получения кредита.
Изменения коснулись также ставки по IT-ипотеке и суммы кредита. Кроме того, появились территориальные ограничения: по программе не получится купить жилье в Москве или Петербурге.