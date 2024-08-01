Российские IT-специалисты с ипотекой все же смогут уволиться. Но есть нюанс

В Минцифры РФ опровергли информацию о том, что IT-специалисты не смогут уволиться из компании, пока не погасят ипотеку. Сделать они это смогут, но в течение полугода им придется найти другую аккредитованную IT-компанию, получающую налоговые льготы. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства.



«Такие правила были с запуска ИТ-ипотеки. Позднее их упростили, сократив минимальный срок работы в аккредитованных компаниях до пяти лет. Теперь условия вернулись к начальным — работать в отрасли нужно на протяжении действия договора, — рассказали в пресс-службе.