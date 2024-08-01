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    IT-специалисты в России не смогут уволиться, пока не погасят ипотеку

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    В России айтишники не смогут уволиться с работы, пока полностью не погасят ипотеку. Раньше они должны были отработать пять лет с момента получения кредита. Об этом 1 августа рассказала пресс-служба ведомства.

    Изменения коснулись ставки по IT-ипотеке. Если раньше она держалась на уровне 5 %, то теперь поднялась до 6 %. Однако регионы могут снизить ее за счет средств из местного бюджета. Кроме того, айтишники не смогут купить жилье по льготной ипотеке в Москве и Петербурге. По новым правилам, оформление кредита на жилье возможно во всех регионах страны, кроме указанных выше.

    Снизился и размер ипотеки. Если ранее айтишники могли оформить кредит на сумму до 18 миллионов рублей в регионах-миллионниках и до 9 миллионов в остальных, то теперь размер льготного займа составляет до 9 миллионов во всех субъектах России.

    Взять ипотеку сможет специалист с месячным доходом от 150 тысяч рублей в городе-миллионнике, Московской и Ленинградской областях. В остальных случаях он должен зарабатывать не менее 90 тысяч рублей. Возраст работника не имеет значения.

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