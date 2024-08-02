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    В Петроградском районе на улице бросили белых голубей. Под подозрением организаторы свадеб

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    Белых домашних голубей оставили на улице в Петроградском районе Петербурга. Одна из птиц погибла. В безответственном отношении к питомцам люди подозревают организаторов свадеб. Подробности 2 августа рассказал читатель «Фонтанки».

    читатель «Фонтанки»

    Неприспособленные к самостоятельной жизни голуби с кольцами на лапках третий день вынуждены находиться на улице. Бывшие владельцы бросили прирученных птиц рядом с рестораном на Южной дороге, в котором часто проводятся различные торжества.

    Прохожие, заметив домашних голубей, вынесли им емкость с водой, а также обеспечили кормом. Читатель отмечает, что птицы не улетают и продолжают ждать своих хозяев.

    При этом известно, что один из оставленных голубей погиб под колесами автомобиля.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в Росприроднадзор.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о конфликте у Ленинградского зоопарка. Фотограф с голубями получил струю перцового газа в лицо. К нему на точку пришли 10–12 человек, мешали работе и в конце концов применили баллончик. Голубиной мафией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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