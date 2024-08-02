В Петроградском районе на улице бросили белых голубей. Под подозрением организаторы свадеб

Белых домашних голубей оставили на улице в Петроградском районе Петербурга. Одна из птиц погибла. В безответственном отношении к питомцам люди подозревают организаторов свадеб. Подробности 2 августа рассказал читатель «Фонтанки».

Неприспособленные к самостоятельной жизни голуби с кольцами на лапках третий день вынуждены находиться на улице. Бывшие владельцы бросили прирученных птиц рядом с рестораном на Южной дороге, в котором часто проводятся различные торжества.

Прохожие, заметив домашних голубей, вынесли им емкость с водой, а также обеспечили кормом. Читатель отмечает, что птицы не улетают и продолжают ждать своих хозяев.



При этом известно, что один из оставленных голубей погиб под колесами автомобиля.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в Росприроднадзор.