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    Грузовик второй раз за неделю выехал на переезд перед приближающимся поездом. Столкновения в Пермском крае избежать не удалось

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    Грузовик вновь оказался на железнодорожных путях перед пассажирским поездом, но на этот раз в Пермском крае. Машина выехала на переезд на перегоне Европейская — Усть-Тискос, и ее сбил поезд №11 Новый Уренгой — Москва, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

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    Экстренное торможение не помогло машинисту поезда избежать столкновения. Схода состава не произошло, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали. Травмы получил водитель грузовика, а его машину зажало под электровозом.

    На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская. Движение поездов на участке временно приостановлено.

    Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб.

    Днем 29 июля в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково «КАМАЗ» протаранил пассажирский поезд Казань — Адлер, в котором ехали более 800 человек. Водитель выехал на переезд при работающей сигнализации. В результате девять вагонов сошли с рельсов. По факту возбудили уголовное дело. С места ЧП госпитализировали 55 человек.

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