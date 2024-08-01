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    «Никакого жилья там не будет». Вице-губернатор рассказал о будущем плавучих домов в Галерной гавани

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    Власти Петербурга намерены остановить создание плавучих домов в Галерной гавани. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников 1 августа в ходе прямой линии.

    «Никакого жилья там не будет, сделаем все возможное, чтобы проекты закрыть. Мы провели все обследования, посмотрели, какие договоры на пользование смежными земельными участками, какие на пользование водной гладью, и видим, что по всем есть нарушение. По факту, предоставлялось пространство для установки понтонов для швартовки, а по факту реализуются проекты жилого строительства», — отметил Корабельников.

    В Галерной гавани собираются строить первый в городе квартал плавучих домов. В июне 2024-го КГИОП обратился в суд с иском к ООО «Марина», которая арендует у города часть береговой линии. В качестве обеспечительной меры ей временно запретили строительные и другие работы, не согласованные с комитетом. В начале июля администрация Василеостровского района добилась запуска процесса расторжения договора аренды береговой линии в Галерной гавани с ООО «Марина».

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