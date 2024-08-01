«Неизвестно, что попало в реку». Вице-губернатор Корабельников рассказал, почему в Петербурге нельзя купаться

Власти Петербурга рекомендуют жителям города купаться в водоемах Ленинградской области. Об этом заявил 1 августа в ходе прямой линии вице-губернатор Алексей Корабельников. Выбирать предлагет те реки и озера, «которые меньше подвержены антропогенному воздействию».

По словам Корабельникова, в Петербурге есть 24 оборудованных пляжа. Но, принимая решение, где купаться, надо ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство анализирует такие факторы, как наличие инфраструктуры для спасения, чистоты водоема от мусора и донных отложений, характеристики самой воды с точки зрения наличия вредных веществ, биологических и бактериальных характеристик.