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    «Неизвестно, что попало в реку». Вице-губернатор Корабельников рассказал, почему в Петербурге нельзя купаться

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    Власти Петербурга рекомендуют жителям города купаться в водоемах Ленинградской области. Об этом заявил 1 августа в ходе прямой линии вице-губернатор Алексей Корабельников. Выбирать предлагет те реки и озера, «которые меньше подвержены антропогенному воздействию».

    По словам Корабельникова, в Петербурге есть 24 оборудованных пляжа. Но, принимая решение, где купаться, надо ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство анализирует такие факторы, как наличие инфраструктуры для спасения, чистоты водоема от мусора и донных отложений, характеристики самой воды с точки зрения наличия вредных веществ, биологических и бактериальных характеристик.

    «Комитет по природопользованию чистит водоемы от наплавного мусора и донных отложений. Но бактерии и соли тяжелых металлов невозможно вычистить физическим образом. Мы хоть и стараемся минимизировать попадание реагентов и коммунальных сточных вод — у нас 99,8% процента сточных вод очищается, такого нет нигде в Европе — но часть рек берут исток в другом регионе и неизвестно, что попало в реку за пределами Петербурга», — добавил Корабельников.

    На прошедшей неделе Роспотребнадзор не нашел в Петербурге ни одного водоема, пригодного для купания.

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